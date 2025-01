Medicubus: 160 Personen sind derzeit in Ausbildung

Im Medicubus, dem Ausbildungszentrum für Pflegeberufe im Bezirk Kitzbühel, läuft der Betrieb auf Hochtouren.



St. Johann | „Natürlich sind die Zeiten, nicht zuletzt durch die anhaltend negative Berichterstattung, anspruchsvoll. Doch wir freuen uns, dass wir im Herbst alle geplanten Ausbildungsprogramme starten konnten. Derzeit bilden wir über 160 Personen aus,“ erzählt Direktor Helmut Wallner stolz.



Vielfältige Ausbildungsangebote

Erstmals startete im Oktober der Pflegestudiengang der Fachhochschule Gesundheit (FHG). Zudem werden im Medicubus eine Klasse für Pflegefachassistenz im ersten und eine im zweiten Ausbildungsjahr, eine Pflegeassistenzklasse sowie eine Heimhilfeklasse unterrichtet. Ein besonderes Angebot ist die Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau. Diese bietet eine dreijährige Ausbildung zur Pflegeassistenz an, aus der in diesem Jahr die ersten Absolventen hervorgehen. Interessant ist die Altersvielfalt unter den Auszubildenden: Von Schulabgängern bis hin zu Quereinsteigern jenseits der 50 Jahre reicht der Querschnitt. Dazu tragen nicht zuletzt die Fördermöglichkeiten bei. Die Pflegeausbildung wird mit mindestens 630 Euro steuerfrei monatlich unterstützt, zusätzliche Förderungen bietet das AMS und die Pflegestiftung Tirol. Ausgebildete Pflegefachassistenten haben die Möglichkeit, das Pflegestudium in nur vier statt sechs Semestern zu absolvieren – unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Matura. Dafür ist unter anderem eine Prüfung in Englisch auf Level B2 erforderlich.



Um die Ausbildung noch praxisnäher zu gestalten, entwickelt der Medicubus derzeit ein Simulationspersonenprogramm. Dabei fungieren vorher geschulte Freiwillige als Patienten. Sie lernen Krankheitsbilder, setzen schauspielerisches Talent ein und geben den Auszubildenden Feedback. Interessierte können sich beim Tag der offenen Tür unverbindlich informieren.



Tag der offenen Tür im Medicubus

Am 6. Februar öffnet der Medicubus erneut seine Türen. Für Schulklassen wird ein spezielles Programm angeboten: Neben dem Pflegeberuf werden weitere Gesundheitsberufe wie Biomedizinische Analytik, Diätologie, Physiotherapie, Radiologietechnologie und Hebamme vorgestellt. Mit über 240 Anmeldungen ist der Vormittag bereits ausgebucht.



Von 14 bis 18 Uhr ist dann die interessierte Öffentlichkeit jeder Altersklasse eingeladen, die vielfältigen Angebote zu erkunden. Highlights sind unter anderem ein Escape Room, Notfallvorführungen durch das Simulationsteam und Führungen auf dem Hubschrauberlandeplatz.



An Mitmachstationen können Besucher ihre Eignung für Pflegeaufgaben testen, etwa durch Blutabnahmen an Übungspuppen. Ebenso gibt es die Möglichkeit, beim Vitalcheck kostenlos die eigenen Gesundheitswerte überprüfen zu lassen. Das AMS und die Pflegestiftung Tirol informieren vor Ort darüber hinaus über Fördermöglichkeiten. KA

Bild: Der Betrieb im Medicubus läuft auf Hochtouren. Foto: C. Egger