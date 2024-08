Mediathek-Haussegen hängt schief

Mit viel Herzblut hat Hannes Hofinger die St. Johanner Bücherei über 15 Jahre ehrenamtlich geleitet. Rund um seine Nachfolge gibt es jetzt gehörigen Wirbel.

St. Johann | Bücher sind sein Leben – der St. Johanner Hofinger ist nicht nur Verleger, sondern auch Autor. Die Mediathek im Dachgeschoss der Volksschule hat er mit aufgebaut und sie zu einem Erfolg gemacht. Jetzt verabschiedet er sich nach 15 Jahren als ehrenamtlicher Leiter in den Ruhestand – und das mit viel Groll. Seine Tochter Michaela Hofinger ist ausgebildete Bibliothekarin und hätte gerne die Leitung übernommen – nicht ehrenamtlich, sondern im Dienstverhältnis. Auch sie hat von Anfang an in der Mediathek mitgearbeitet.

Keine Einigung trotz vieler Gespräche

„Da sich die Gemeindeführung auch nach etlichen Besprechungen nicht dazu durchringen konnte, Michaela als meine Nachfolgerin ihren Aufgaben entsprechend zu honorieren, hat sie per 1. August gekündigt. Somit steht die Mediathek derzeit ohne Leitung da“, informiert Hofinger und hält mit Kritik nicht zurück. „Das scheint unseren Herrn Bürgermeister nicht zu kümmern. Ist ja nur Kultur! Wer braucht schon Kultur. Hauptsache die Häuser wachsen in den Himmel, die Böden verschwinden endlich unter schönem Beton und die Wirtschaft bekommt ihre landwirtschaftlichen Vorbehaltsflächen als Baugründe gewidmet.“

Eine Kritik, die Bürgermeister Stefan Seiwald nicht auf sich sitzen lässt und scharf kontert: „Ich glaube es ist unbestritten, dass die Gemeinde die Arbeit von Hannes Hofinger über die Maßen schätzt und dies auch bei jeder Gelegenheit kundgetan hat bzw. kundtut. Die Mediathek in St. Johann ist eine Vorzeigeeinrichtung geworden und das ist zum größten Teil der Arbeit von Hannes zu verdanken.“ Die Gemeinde muss jedoch klaren Vorgaben folgen. „Eine ‚direkte Vergabe‘ ohne den Posten auszuschreiben ist nicht möglich, wenn ich auch das Argument der ‚nahtlosen Übergabe‘ von Vater zu Tochter prinzipiell verstehe“, so Seiwald.

Gemeindegehälter sind Regeln unterworfen

Eine Gemeindeeinrichtung könne sich jedoch nicht frei bewegen, was die Höhe der Gehälter, die sie auszahlt, betrifft. „Leider waren die Vorstellungen von Michaela Hofinger jenseits der möglichen Grenzen – dies auch unter Berücksichtigung der Qualifikation. Die Stelle wird neu ausgeschrieben“, kündigt Seiwald an.

Was den Stellenwert der Kultur in St. Johann betrifft, stellt er klar, dass die Gemeinde hohe Unterstützungen für die mannigfachen Kulturinitiativen bereit stelle. „So haben wir die Mittel für Kultur seit 2015 um 44 Prozent und seit 2019 um weitere knapp 20 Prozent angehoben“, stellt Seiwald klar. Nicht möglich sei jedoch, die Budgetmittel heuer nochmals eklatant zu erhöhen. „Das ist der allgemeinen budgetären Situation – wie in allen Gemeinden – geschuldet“, betont der Marktchef. Dass die fehlenden Erhöhungen mancherorts zu Unmut führen, sei ihm natürlich klar. mak



Bild: Hannes Hofinger umringt von seinem Mediathek-Team. Der St. Johanner hat die umfangreiche Bibliothek mitgegründet und aufgebaut. Die von ihm gewünschte Nachfolge wird es so nicht geben. Foto: Mediathek