Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen

Kirchdorf | Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Kitzbühel fuhr am Nachmittag des 06.04.2019 mit seinem Personenkraftwagen im Ortsgebiet von Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) auf der Bundesstraße 178 mit einer gemessenen Fahrgeschwindigkeit von 118 km/h, obwohl in diesem Bereich nur 60 km/h erlaubt sind. Der Lenker konnte angehalten werden. Als Rechtfertigung gab er an, dass er das Fahrzeug gewaschen habe und zum Trocknen des Fahrzeuges so schnell gefahren sei.

