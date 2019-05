Martha Schultz besuchte „Siropus“

Martha Schultz (Vizepräsidentin der WKÖ und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft) stattete in Begleitung von Mag. Magdalena Wasilewski (WK Tirol) den erfolgreichen Tourismusschülern diese Woche einen Besuch ab.

St. Johann | Erneut hatten die engagierten Nachwuchsunternehmer mit ihrer Junior Company eine TOP-Platzierung beim Landeswettbewerb erreicht, 3 Landessiege in den letzten 10 Jahren machten auch die Vizepräsidentin neugierig.

Nach der Produkt-Präsentation, Vorlage des Geschäftsberichts, Infos über Marketing- und Vertriebsaktivitäten etc. folgte die Verkostung der innovativen Sirupe. Anschließend fand ein intensiver Informationsaustausch zwischen der Wirtschafts-Expertin und den Jungunternehmern statt. Martha Schultz, ebenfalls Absolventin einer Tourismusschule, fand lobende und motivierende Worte: „Learning Business by Doing Business wird bei euch auf sehr hohem Niveau gelehrt und gelebt – macht weiter so, sammelt Erfahrungen, dann steht euch eine erfolgreiche Karriere bevor!“

Als Vorsitzende des European Women Network betonte sie auch die Bedeutung der Fremdsprachenkompetenz, die ein internationaler Wegbereiter für motivierte Jugendliche ist. Zum Abschied ließ es sich die Vizepräsidentin nicht nehmen und kurbelte noch den Umsatz der Junior Company an, indem sie sich mit den erfrischenden Sirupen eindeckte.

Martha Schultz (Mi.) mit den Jungunternehmern und Wirtschaftspädagogen der Junior Company. Foto: Tourismusschulen