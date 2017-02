Markus Dag leitet Chor

Bei der Jahreshauptversammlung des MGV-Sängerrunde St. Johann am 15. Februar hat Markus Dag die Stelle des Chorleiters vom überaus engagierten, über viele Jahre wirkenden Gerhard Polak übernommen.



St. Johann | Markus Dag hat bei seinem Debüt anlässlich eines Konzertes der Sängerrunde im allgäuischen Marktoberdorf allseits Respekt und Anerkennung erhalten. Dag unterrichtet an der NMS 2 in St. Johann Englisch und Musik und ist daneben als Filmkomponist, Schlagzeuger, Pianist, Produzent und Arrangeur tätig.



Walter Huter, Obmann der Sängerrunde St. Johann, ist überzeugt, dass es mit einem jungen 27-jährigen Chorleiter auch gelingen wird, neue und junge Mitglieder für den Chor zu gewinnen.



Neue Mitglieder gesucht



Männer, die gerne singen und bereit sind, die wöchentlichen Proben am Mittwochabend zu besuchen sowie aktiv am Vereinsleben teilzunehmen, können sich zu einem Informationsgespräch am Samstag, dem 25. Februar, um 10 Uhr im Café Rainer einfinden oder telefonisch Kontakt aufnehmen unter 0664 8873145.

Bild: Markus Dag ist der Chorleiter der MGV-Sängerrunde St. Johann. Foto: Klausner