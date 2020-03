Main Coon Kater wird vermisst

August gesucht

August, der neun Monate alte Main Coon Kater, wird am Schreibühelweg in Kitzbühel, Nähe Schwarzsee, vermisst. Hinweise an den Tierschutzverein Kitzbühel: Tel. 0664/8600 636.

Ali sucht ein neues Zuhause

Kater Ali ist 5 Jahre und sucht ein Zuhause mit Freigang. Am besten Einzelplatz. Er ist sehr lieb und zutraulich. Tierschutzverein Samtpfote: Tel. 0680/4054089.