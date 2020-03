MEDIENINFORMATION Rotes Kreuz

Bezirk | Blutspenden sind lebensnotwendig und daher in der Quarantänezeit einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen. Seitens des Bundes liegt nun ein offizielles Dokument vor, das Blutspenden von Quarantäne bedingten Einschränkungen ausnimmt. Blutspenden dürfen also wie geplant stattfinden.



„Für uns alle ist die derzeitige Situation neu und einzigartig“, meint der organisatorische Leiter des Blutspendedienstes Tirol, Manfred Gaber. „Wir haben uns in den letzten Stunden intensiv bemüht, rechtliche und organisatorische Klarheit für uns und vor allem für unsere SpenderInnen zu schaffen.“



Behördliche Ausnahmeregelung für Blutspenden

Eine Blutspende ist auch in Quarantäne möglich, solange die Schutzmaßnahmen - beispielsweise der Sicherheitsabstand - eingehalten werden. Daher wird das Rote Kreuz Tirol auch in der aktuellen Situation Blutspendeaktionen abhalten, „das ist von den Behörden auch dezidiert erlaubt“, so Harald Schennach, ärztlicher Leiter des Blutspendedienstes Tirol.



„Wir freuen uns, dass wir den Blutspendedienst aufrechterhalten können. Wir bemühen uns so viele Termine wie möglich wie geplant einzuhalten, weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass es trotzdem immer wieder zu Verschiebungen oder Absagen kommen kann. Spenderinnen und Spender können und sollen sich jederzeit auf unseren Websites (www.blut.at) oder ( www.gibdeinbestes.at), über unsere Sozialen Medien oder auch telefonisch unter der Rufnummer 0800 190 190 informieren, ob die Blutspende wie geplant stattfindet.



Blut wird immer benötigt

„Auch, wenn zurzeit unsere Bestände dank der hohen Spendebereitschaft seitens der Bevölkerung gut ausreichen, wissen wir, dass wir schon in näherer Zukunft wieder frisches Blut brauchen. Wir bewerten unsere Situation täglich neu und bitten die Bevölkerung sich aktiv zu informieren, ob wir ihr Bestes aktuell brauchen. Gemeinsam schaffen wir das“, sind sich beide Leiter einig. Foto: Rotes Kreuz