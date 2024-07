Lunaplexx – Ein gemeinsames Fest ...

Lunaplexx – Ein gemeinsames Fest der sommerlichen Sinnlichkeit bietet alljährlich Lunaplexx – Kino in der Sommernacht.

St. Johann in Tirol | Auch heuer wieder locken die acht Sommernächte mit feinen kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Food-Truck, mit erlesenen Drinks und den kleinen Konzerten vor den Filmen in das Festivalgelände hinter der Alten Gerberei. Bereits ab 19.30 Uhr spielen Musikanten auf – bei Schönwetter natürlich im Garten hinter der Alten Gerberei, bei Schlechtwetter komfortabel im trockenen Saal. Dabei hören wir bestens bekannte Stammgäste ebenso wie erstmals beim Festival auftretende Ensembles.



Großes Lichtspieltheater steht dann ab 21.00 Uhr im Saal der Alten Gerberei im Mittelpunkt, für acht Abende haben wir wieder ein erlesenes und ansprechendes, ein humorvolles und tief berührendes, ein abwechslungsreiches und durchaus kontroversielles Filmprogramm zusammengestellt. Mit dem Sommerkino Lunaplexx möchten wir unsere Besucherinnen und Besucher einmal mehr rundum verwöhnen: cineastisch – musikalisch – kulinarisch!



Der Eröffnungsfilm führt uns heuer in die Beisl und Tschocherl Wiens, dort nämlich schlägt sich Rickerl – einfühlend gespielt von Voodoo Jürgens – musizierend und lavierend durchs Leben und droht dabei beinah zu scheitern. Nicht viel besser geht es einer Landpolizistin in Josef Haders zweiter melancholischer Komödie Andrea lässt sich scheiden – zwei österreichische Filme mit tiefem Einblick in die Seele seiner Bürgen.



In die Ferne treibt es wiederum den Schriftsteller und Abenteurer Pierre, der sich zu Fuß Auf dem Weg von Süden bis in den Norden Frankreichs befindet und dabei wieder zu sich selbst zu finden trachtet. Auch zwei Drive-Away Dolls suchen die große Freiheit, ihr Roadtrip soll sie per Auto ins sonnige Florida führen – jedoch ahnen sie nicht, welch brisante Fracht sich in ihrem Kofferraum befindet. Eine Million Minuten für die schönsten Dinge der Welt wünscht sich die Tochter eines erfolgreichen Berliner Ehepaares, und letztlich stellen sie gemeinsam fest: wir haben jede Minute unseres Lebens nur einmal!



Ähnliches haben sich vielleicht auch Elvis Presley und seine Priscilla gedacht, als sie sich zu beschnuppern beginnen und letztlich völlig unerwartete Seiten an sich und am anderen entdecken. Das Menü beschließen wir mit einem meisterhaften Sahnehäubchen, Sterne zum Dessert führt den Protagonisten schließlich gar zur Weltmeisterschaft des Eisdesserts. Das lassen wir uns auf dem cineastischen Gaumen zergehen.



Seien Sie neugierig! Schauen Sie vorbei! Es wird Ihnen gefallen!