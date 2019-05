„Lisi“ feierte eine große Taufparty

Zu Ostern gab es eine Taufe: Das ehemalige Cordial Hotel in Reith erhielt im Rahmen einer großen Feier seinen neuen Namen: „Lisi Familiy Hotel“.



Reith | Am Ostersonntag wurde ein neues Kapitel in der bereits regen Hotelgeschichte von Christian Harisch und der Harisch Hotel Gruppe aufgeschlagen: Familien, Gäste und einfach alle Interessierten waren zur großen Tauffeier eingeladen. Nachdem Harisch wie berichtet das ehemalige Cordial Hotel Reith gekauft hat, wurde über die Wintersaison von Harisch und seinem Geschäftspartner Stefan Rutter ein umfassendes neues Konzept erarbeitet.



700 Gäste feierten mit



Die Neupositionierung gipfelt in einem neuen Namen. In einer feierlichen Zeremonie, gebührend untermalt von der Musikkapelle Reith, wurde schließlich das bislang gut gehütete Geheimnis enthüllt: Das „Lisi Family Hotel“ setzt seinen Schwerpunkt wie der Name schon sagt bei Familien und vor allem den kleinsten Gästen, den Kindern. Gerade sie standen bei der großen Party am Ostersonntag auch im Mittelpunkt. Ob Hüpfburg, Zaubershow, Feuerwehrauto, Fußball-Parcours, Fotobox oder auch Erlesenes für Naschkatzen – keine Wünsche blieben offen. Kein Wunder also, dass die Neueröffnung mit rund 700 Gästen ein voller Erfolg war. Sie konnten sich aus erster Hand von den schon bisher erfolgten Änderungen im Haus informieren. Nicht nur ein neues Logo lädt Hotelgäste zum Verweilen ein, auch einige optische Anpassungen wurden bereits vorgenommen. Mit Beginn des Sommers wird es bereits eine Vollzeit Kinderbetreuung geben, außerdem ist ein Spielezelt geplant.



Die Vision geht freilich wie berichtet schon darüber hinaus: „Wir möchten zu den ersten plastikfreien Hotels gehören“, erläutert Christian Harisch. Aktuell wird daran gearbeitet, die logistischen und wirtschaftlichen Hürden auf diesem Weg schnell zu beseitigen. KA/gale