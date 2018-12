Lisa und Landi beim Biathlon auf Schalke

Eines der zehn Teams, die am kommenden Samstag in der Veltins-Arena auf Schalke in die Spur gehen, heißt Lisa Hauser/Dominik Landertinger. Vor über 40.000 Fans kämpft das heimische Duo in zwei aufeinanderfolgenden Rennen, Massenstart und Verfolgung, um eine Top-Platzierung. Bereits 2013 gingen die beiden gemeinsam in der Ruhr-Metropole Gelsenkirchen an den Start, damals stand am Ende Platz neun zu Buche. 2017 sicherte sich Hauser mit Julian Eberhard den 3. Rang, in diesem Jahr hat die Reitherin mit Landertinger erneut das Podest im Visier. Kein utopisches Ziel, schließlich ist die 25-Jährige in der Single-Mixed-Staffel heuer stark in die Saison gestartet und hat, gemeinsam mit Simon Eder, beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka Platz zwei erreicht. Für Hauser ist es am Samstag der vierte Start auf Schalke, Landertinger geht beim zum dritten Mal auf Schalke auf Titeljagd. „Nachdem es für mich in Nove Mesto nicht gerade optimal gelaufen ist, möchte ich jetzt umso mehr bei diesem schießlastigen Bewerb auf Schalke ein gutes Ergebnis erzielen“, so Hauser. Neben den beiden Österreichern wird dort auch das bisher erfolgreichste Paar im Biathlonsport, Daria Domratscheva und Ole Einar Björndalen, am Start stehen und ihren Abschied feiern. Fotos: ©Nordic Focus