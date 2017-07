Lions ermöglichen tolle Tage

Kirchdorf, St. Johann | Jedes Jahr veranstaltet der Lions Club Kitzbühel gemeinsam mit dem Lions Club München-Opera ein Charity-Golfturnier am Lärchenhof in Erpfendorf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und liegt seit Jahren immer über der 10.000 Euro-Grenze. Was den „Lions“ dabei wichtig ist: Das erwirtschaftete Geld bleibt in der Region und kommt den Menschen hier zugute.

Privatkonzert fürs SPZ

Ein Beispiel dafür: Die Lions hatten 2016 die Idee, den Kindern des SPZ einen tollen Tag zu schenken, an den sie sich noch lange gerne erinnern würden. Das vorgesehene Programm mit Konzert und Ausflug ins Familienland im Pillerseetal war dann aber so umfangreich, dass die beiden Veranstaltungen auf zwei Tage aufgeteilt wurden.

Bereits im Juni letzten Jahres spielte deshalb „Bluatschink“, Toni Knittel mit seiner Frau Margit, ein exklusives Privatkonzert für die Kids des SPZ und fünf Schülern der NMS Kitzbühel auf Wald am See in Kitzbühel. Dass der gefragte Musiker extra die lange Anreise in Kauf nahm um vor einem so kleinen, ausgewählten Publikum zu singen, ist Lions Präsident Werner Widemair zu verdanken, der mit Toni Knittel einst die Studienbank drückte und als Musikkollege seitdem mit ihm verbunden blieb. Es wurde ein ganz unvergessliches, wunderbares Konzert – nicht nur für die Kinder, sondern auch für Toni Knittel, der – wie er selbst sagte – kaum jemals von einem Publikum so viel zurückbekam wie letztes Jahr auf Wald am See.

Achterbahn und Co

Der zweite Ausflug, den die Lions für das SPZ sponserten, führte Anfang Juli 2017 ins Familienland im Pillerseetal. Wieder mischten sich unter die Kinder des SPZ auch fünf Schüler der NMS Kitzbühel. Gemeinsam verbrachten die Kids einen ausgelassen fröhlichen Tag. Die Vorsichtigen fuhren Runde um Runde mit dem Bummelzug, während die Mutigen die Fahrt mit der Achterbahn wagten und sogar das eine oder andere „Hasenherz“ zum Mitmachen überzeugen konnten. Gemeinsam lachen tut gut, gemeinsam Ängste überwinden sogar noch besser. Alles in allem waren es unvergesslich schöne Tage, an die sich alle Beteiligten noch lange gerne erinnern werden.

Ein Dank gilt an dieser Stelle allen, die beim Golf Charity Turnier des Lions Clubs mit ihrer Spende die Organisation der beiden Veranstaltungen möglich gemacht haben.