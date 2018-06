Liebeslieder im Schlosspark

Mit „Love Songs“ begab sich das Ensemble des Salzburger Landestheaters im Park von Schloss Kaps auf die Spuren der Theaterlegende Max Reinhardt. Der dramatisch-musikalische Spaziergang mit dem Höhepunkt auf der Bühne des Amphitheaters bezauberte.



Kitzbühel | Letzten Samstagabend stand der Park bzw. das Amphitheater von Schloss Kaps ganz im Zeichen des englischen Dramatikers William Shakespeare (1564 – 1616).



Ein Ensemble des Salzburger Landestheaters unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Götz brachte in der Inszenierung von Intendanten Carl Philip von Maldeghem rund 400 Gästen „Love Songs“ dar. Mit Texten von Shakespeare, aber auch modern interpretiert mit Rap- sowie HipHop-Klängen.



Bereits zum zweiten Mal öffnete Schlossherr Max Graf Lamberg das Tor zum herrschaftlichen Park und lud gemeinsam mit Maike Middelmann zu einem ganz besonderen Kunstgenuss. Auf den Spuren der Theaterlegende Max Reinhardt – in seinem Park in Schloss Leopoldskron in Salzburg tummelten sich einst Elfen und Feen – genossen die Besucher auf einem dramatisch- musikalischen Spaziergang einige der schönsten Szenen, Sonette und Lieder aus Shakespeares Werken.



An den unterschiedlichen Stationen sorgten die Schauspieler und Opernsolisten des Salzburger Landestheaters sowie der Salzburger Festspiele und der Theater-Kinderchor für ein magisches Theatererlebnis. Sogar ein Pferd war mit dabei und auch der Schwimmteich des Schlosses wurde zur Bühne.



Einstimmung auf den Abend mit Picknick



Nach dem Vorbild Glyndebournes konnte sich das Publikum mit Picknickkörben auf den Abend einstimmen und genoss den warmen Sommerabend in diesem romantischen Ambiente. Auch Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler sowie TVB-Präsidentin Signe Reisch waren unter den 400 Gästen und zeigten sich begeistert.



Fortsetzung folgt im nächsten Jahr



Im heurigen Sommer stand im Übrigen nur eine Aufführung auf dem Programm. Ab dem Jahr 2019 ist geplant, regelmäßig eine sommerliche Aufführungsserie im Amphitheater zu spielen. Dafür wurde ja, wie berichtet, bereits die „Schloss Kaps Kulturgesellschaft“ gegründet.

Margret Klausner



Bild: Die rund 400 Besucher erlebten bei sommerlichen Temperaturen ein Spektakel im Schlosspark. Foto: Klausner