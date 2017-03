Letzter Bezirkscup für die Kinder

Am 18. März stand für die Kinder der letzte Raiffeisen Bezirkscupbewerb der heurigen Saison mit einem Teilnehmerrekord von 225 Startern auf dem Programm.



Going | Obwohl dem Wetterbericht nach noch ziemlich schlechtes Wetter angesagt war, schaute es in der Früh gar nicht so schlecht aus. Es war trocken und die Piste war dank guter Arbeit der Veranstalter in einem sehr guten Zustand.



Doch leider begann es während der Besichtigung schon leicht zu regnen und als der Riesentorlauf gestartet wurde regnete es sich richtig ein. Die Piste hielt aber dem Wetter stand. Die Kids zeigten sich wetterfest und lieferten auch bei Regen tolle Leistungen.



Die Stockerlplätze:

U8 w.: 1. Ella Dickson-Turner, SC Westendorf;2. Josefa Wallner, SC Fieberbrunn; 3. Hannah Stöckl, SC St. Johann;

U8 m.: 1. Lorenz Hochfilzer, SC Jochberg; 2. Julius Fischer, SV Reith; 3. Fabian Schrott, SV Erpfendorf;

U9 w.: 1. Johanna Lang, SC Going; 2. Denise Hauser, SC Oberndorf; 3. Klara Huber, SC St. Ulrich; U9 m.: 1. Samuel Fuchs, SK Hopfgarten; 2. Quirin Weber, SV Reith; 3. Leopold Arnold, K.S.C.;

U10 w.: 1. Johanna Seisenbacher, SC St. Johann; 2. Anna Hutter, SC St. Johann; 3. Sanja Seisenbacher, SC St. Johann;

U10 m.: 1. Josef Widmoser, SC St. Ulrich; 2. Maximilian Hauser, SK Kirchberg; 3. Niclas Winter, SC Jochberg;

U11 w.: 1. Simona Pöll, K.S.C.; 2. Victoria Pühringer, SC Waidring; 3. Anna Walter, SC Westendorf; U11 m.: 1. Rikard Knezevic, K.S.C.; 2. Lukas Scharf, SC Westendorf; 3. Fabian Pletzer, SK Hopfgarten;

U12 w.: 1. Lisa Millinger, SC St. Johann; 2. Valentina Rings-Wanner, K.S.C.; 3. Paula Achleitner, SC Waidring;

U12 m.: 1. Florian Geiler, SC Oberndorf; 2. Kilian Naderhirn, SC Kirchberg; 3. Sebastian Huber, SC St. Ulrich.

Bild: Die Klassensieger des letzten Bezirkscup der Saison. Foto: Sylvia Pöll