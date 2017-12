Lehrlingsseminar in Kitzbühel

21 Lehrlinge nahmen im November in Kitzbühel am Wirtschaftsbund Lehrlingsseminar rund um das Thema Persönlichkeitstraining und Persönlichkeitsentwicklung teil.



Kitzbühel | Die jungen Menschen setzten sich intensiv mit ihren eigenen Fähigkeiten und Talenten sowie ihrer aktiven Rolle im Ausbildungsbetrieb auseinander.



„Es geht darum, die eigenen Fähigkeiten zu stärken, Selbstvertrauen und Begeisterung zu entwickeln“, sagt Trainer Thomas Leitner vom Institut Kutschera. Denn Lehrlinge, die innerlich stark sind und Selbstvertrauen haben, meistern gesund und erfolgreich die Lehre und ihr Leben und erbringen mit Freude Bestleistungen an ihrem Arbeitsplatz. Sie bringen auch in kritischen Situationen mit Ruhe und Gelassenheit ihre Höchstleistungen,“ so Leitner. In seinen Trainings ist es ihm besonders wichtig, jeden einzelnen Lehrling da abzuholen, wo er steht.



All die Lehrlinge sind Unikate und durch ihre Vielfalt besonders, loben die Trainer Anna Maria Widmann und Thomas Leitner das engagierte Mitmachen der Lehrlinge. „Die jungen Menschen zeigten sich sehr zugänglich und interessiert für die Inhalte und Techniken“, erklären die Trainer unisono.



Peter Seiwald, der Bezirksobmann des Wirtschaftsbundes sieht eine Win-Win Situation für Unternehmen und Mitarbeiter: „Die geschulten Mitarbeiter stehen den Unternehmen als bestausgebildete Fachleute zur Verfügung. Die eigene, im Seminar gestärkte Sozialkompetenz fließt direkt in die Ausbildungsbetriebe ein und wirkt sich positiv auf den Umgang mit Kollegen oder Kunden aus.“



In einer abschließenden Präsentation, der auch die Lehrherren beiwohnten, widmeten sich die Lehrlinge unter Anderem der Frage: Was sind meine ganz besonderen Fähigkeiten und wie bringe ich sie im Ausbildungsbetrieb ein? „Sie haben ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert“, freut sich Bettina Huber, die seitens des Wirtschaftsbundes bei der Zertifikatsverleihung anwesend war.

Bild: Die erfolgreichen Lehrlinge mit den Lehrlingsbeauftragten bzw. den Chefleuten der Firmen und den Trainern. Foto: WB