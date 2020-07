Lehrling des Monats aus Nuarach

Der „Lehrling des Monats Juni 2020“ heißt Verena Wurzenrainer, kommt aus St. Ulrich und absolviert eine Lehre zur Köchin im zweiten Lehrjahr bei der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt St. Johann.



St. Ulrich, St. Johann | Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader überreichte bei einem Besuch an der Schule persönlich die Auszeichnung an den Koch-Lehrling. „Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich im Rahmen der Lehrlingsauszeichnung des Landes Tirol so tüchtige junge Leute wie Verena Wurzenrainer kennenlernen darf. Tirol braucht so engagierte Fachkräfte, um als attraktiver Bildungs- und Wirtschaftsstandort auch in Zukunft an vorderster Stelle zu stehen“, erklärte LRin Palfrader beim Firmenbesuch zur Ehrung des Lehrlings des Monats. „Mit dieser Auszeichnung holt das Land Tirol bewusst die besten Lehrlinge vor den Vorhang, um ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen und die Bedeutung ihrer Leistungen für Tirol und die Gesellschaft hervorzuheben.“ Verena hat die erste Fachklasse mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und wurde vom Betrieb besonders für ihre Verlässlichkeit, Kollegialität, Pünktlichkeit und ihren Fleiß gelobt. Sie absolvierte die Kurse „Kochpraxis für Lehrlinge – Anrichten und Dekorieren, Süß- und Salzwasserfische“ und besucht die Landesmusikschule St. Johann, wo sie sich an der Klarinette ausbilden lässt.

Verena Wurzenrainer ist Ausschussmitglied der Landjugend, Mitglied der Musikkapelle St. Ulrich am Pillersee und des Pferdesportvereins Weitau. Zu ihren Hobbies zählt sie das Musizieren, Reiten, Kochen und Backen.

Wie wird man „Lehrling des Monats“?

„Das Land Tirol braucht gute Fachkräfte. Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen“, betont LRin Beate Palfrader und erklärt: „Die Auszeichnung ‚Lehrling des Monats‘ wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement vergeben.“ Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus Vertretern des Landes, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und der Berufsschulen. Der „Lehrling des Jahres“ wird im Folgejahr bei einer Galanacht aus dem Kreis der zwölf Lehrlinge des Monats gewählt.

Foto: LRin Beate Palfrader gratulierte Verena Wurzenrainer persönlich in der LLA St. Johann. Foto: Land Tirol/Brandhuber