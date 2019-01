Lawinenwarnstufe 5 ab sofort für weitere Teile Tirols ausgegeben

Tirol | Neben dem Westen Tirols sehr große Lawinengefahr nun auch für Glockturmgruppe im Oberland, den Bereich Karwendel, Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern in Osttirol

Aufgrund der teilweise größeren Schneemengen als prognostiziert vor allem im Hochgebirge und den stürmischen Winden haben die Experten des Lawinenwarndienstes Tirol ab sofort die Lawinenwarnstufe 5, also sehr große Lawinengefahr, kurzfristig für weitere Teile Tirols ausgegeben. Neben dem Westen Tirols herrscht aktuell nun auch für die Glockturmgruppe im Oberland, den Bereich Karwendel, die Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern in Osttirol sehr große Lawinengefahr. Bis dato sind unmittelbare Siedlungsgebiete nicht betroffen. Möglichen Anweisungen der Behörden, die vor Ort in den Gemeinden in enger Abstimmung mit den Lawinenkommissionen stehen, sind in diesen Gebieten jedenfalls Folge zu leisten. Dies gilt etwa für eventuelle Straßensperren oder Sperren von Forststraßen und Spazierwegen. „Nach schnell eintretenden kritischen Lawinenphasen tritt meist ebenso schnell eine Kehrtwende ein. Die Gefahr wird mit Ende der Niederschläge im Laufe des morgigen Tages rasch zurückgehen. Aktuell ist aber höchste Vorsicht geboten“, so Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol.

Ein weiteres Medien-Update erfolgt heute gegen Mittag/früher Nachmittag im Anschluss an die Stabssitzung, die im Laufe des Vormittags im Landhaus in Innsbruck stattfindet. Land TIROL