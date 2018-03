Lawinenabgang in Fieberbrunn

Am 08.03.2018 um 11.05 Uhr fuhren zwei Männer aus Salzburg vom Schigebiet Saalbach kommend vom Spieleckkogel in den sogenannten Hörndlingergraben nach Fieberbrunn ab.

Nachdem der erste Schifahrer oberhalb der Schwarzach-Schattseitalm in den Graben eingefahren war, löste sich ein ca. 30 m breites Schneebrett. Die Schneemassen erfassten den Mann und rissen ihn ca. 300 m mit, wobei er aber noch den Airbag auslösen konnte. Er wurde teilverschüttet und konnte sich selbst ausgegraben.



Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Zell am See geflogen. Wie sich später herausstellte, blieb der Mann unverletzt. Sein Begleiter wurde von der Bergrettung Saalbach zu Tal begleitet. Die beiden Männer waren mit Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel, Sonde, Helm und Airbag ausgerüstet. Bearbeitende Dienststelle: BPK Kitzbühel