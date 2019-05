Laufen für den guten Zweck

Am Samstag wurde wieder um den Schwarzsee gelaufen und neben der Jagd auf die Bestzeit wurden noch Spenden für ein Kinderhilfswerk in Arequipa (Peru) gesammelt.



Kitzbühel | Zwei Läufer, eine gemeinsame Zeit – so lautet alljährlich das Credo beim Kitzbüheler Schwarzseelauf, der vergangenen Samstag wieder abgehalten wurde. 140 Läuferinnen und Läufer traten zum Staffellauf an und sammelten neben dem sportlichen Wettkampf auch noch für ein Kinderhilfswerk in Arequipa (Peru).



Bei den Herren konnte das Duo mit Kombinierer Florian Dagn und Siegfried Kainz sich den Sieg sichern. Bei den gemischten Staffeln setzten sich Christoph Moser und Elisabeth Herzog durch und im Damenbewerb ging der Sieg an Sara Rass und Nathalie Ventola.



Ergebnisse

Bambini: 1. Laurens und Paul Mayer, Jochberg; 2. Luisa und Laura Berger, Tri Kitz; 3. Maya Jöchl und Lisa Hauser, Reith.

Kinder 1 w: 1. Emma Hofer u. Anna Rass, KSC; 2. Sarah Krimbacher u. Laura Eppensteiner, Kitzbühel.

Kinder 1 g: 1. Nadja u. Peter Gastl, LT Westendorf; 2. Charlotte Luthardt u. Lino Kirchsteiger, Reith. 3. Marie Straninger u. Jakob Winsauer, KSC.

Kinder 2 w: 1. Nina Grüner u. Elisabeth Berger, Tri Kitz; 2. Carina Popp u. Emma Obermoser, KSC; 3. Lara Puchinger u. Romy Nothegger, Reith.

Kinder 2 m: 1. Dominic Zimmermann u. Thomas Rass, KSC; 2. Lion Rameder u. Felix Brunner, Jochberg; 3. Maxi Kirchsteiger u. Carl Gustav Luthardt, Reith.

Kinder 2 g: 1. Hanna u. Hannes Hirzinger; 2. Jana Haller u. Noel Holzer; 3. Oliwia Mirosu. Thomas Wollinger, Dromeas.

Schüler 1 w : 1. Rebecca Achorner u. Hanna Gasser, KSC; 2. Marie Krimbacher u. Anna Sophie Mair, Reith/KSC; 3. Alina Haller u. Heidi Vötter, Gönn da.

Schüler 1 m: 1. David Obermoser u. Lukas Krimbacher, Jochberg; 2. Paul Haidacher u. Samuel Walkolbinger, KSC; 3. Max Gerbl u. Jakob Ritter, SV Erpfendorf.

Schüler 1 g: 1. Leona Wörle u. Laurin Wörle; 2. Moritz Dürnberger u. Emilia Aigner, SV Erpfendorf. Schüler 2 w: 1. Pia Dürnberger u. Nele Aigner, SV Erpfendorf. Schüler 2 m: 1. Simon Adelsberger u. Nico Rameder; Jochberg.

Schüler 2 g: 1. Thomas Burgschwaiger u. Julie Herzog, Die Deantnerin. Jugend w: 1. Viktoria Haselwanter u. Valentina Krimbacher, NF Kitzbühel.

Jugend g: 1. Anna Mitterer u. Dominik Gartner.

AK w: 1. Sara Rass u. Nathalie Ventola, St. Johann, 2. Sabine Praska u. Addis Swidrak, Oberndorf. AK m: 1. Christian Hetzenauer u. Raphael Bertsch.

AK1 m: 1. Florian Dagn u. Siegfried Kainz, Tirol/Salzburg Conn.; 2. Jürgen Katzmayr u. Markus Krimbacher; 3. Christian Wollingeru. Benjamin Kals, Kitzbühel.

AK1 g: 1. Jana Baltesova u. Tomas Baltes, Schokotan Karate.

AK2 w: 1. Louise Wollinger u. Karin Schwarzgruber, Dromeas.

AK2 g: 1. Christoph Moser u. Elisabeth Herzog, Salzburg/Tirol; 2. Johann Fuchs u. Sabrina Fuchs, LG Pletzer Hopfgarten

Walk: 1. Hannes Grander u. Loisi Walkolbinger.

Walk w: Claudia Kreißler u. Tine Düsling.

poe

Bild: Start frei für die Kinderklasse 2. Foto: Isabel Hechl