Langläuferin Katharina Brudermann löst WM-Ticket

Am Sonntag ging die diesjährige Tour de Ski mit dem Anstieg auf die Alpe Cermis zu Ende. K.S.C.-Langläuferin Katharina Brudermann stellte dabei einmal mehr ihre tolle Form unter Beweis.



Kitzbühel | Zum Auftakt der Tour de Ski stand in Toblach ein Sprint-Rennen in der Freien Technik am Programm. Hier war für Katharina Brudermann nicht viel möglich. Anders beim tags darauf folgenden Massenstart-Bewerb über 15 Kilometer in der Freien Technik, den die gebürtige Kitzbühelerin mit Platz 43 beendete. Noch besser lief es im 20-Kilometer-Einzelrennen (FT) mit Rang 31. Das anschließende Verfolgungsrennen brachte Platz 40. Nach der Übersiedlung ins Fleimstal, wo die Tour de Ski mit drei weiteren Etappen fortgesetzt wurde, konnte sich die 25-Jährige mit den Rängen 41 (Sprint CT) und 31 (Skiathlon) abermals in der Weltspitze behaupten.



Die beeindruckendste Leistung gelang Katharina Brudermann mit Rang 20 zum Abschluss – beim finalen Anstieg über die Skipiste auf die Alpe Cermis. Die K.S.C.-Athletin blickt stolz auf ihre erste Tour de Ski zurück, die sie mit dem 31. Gesamtrang erfolgreich beendete und damit auch das Ticket für die Langlauf-Weltmeisterschaften in Trondheim löst.

Bild: Katharina Brudermann (l.) freut sich gemeinsam mit ihren Team-Kollegen Mika Vermuelen und Teresa Stadlober über die Erfolge. Foto: Gregor Sieder