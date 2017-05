Langläufer und Nordische geehrt

Die Gesamtsiegerehrung des Raiffeisen Bezirkscups Langlauf und Nordisch 2016/2017 fand kürzlich im Gemeindesaal in St. Jakob statt.



St. Jakob | Die fünf Bestplatzierten in den jeweiligen Klassen wurden geehrt und erhielten Trophäen und Medaillen. In der Vereinswertung gewann der KSC vor dem WSV St. Jakob und dem SC St. Johann. Zum Abschluss wurden noch unter allen Kindern vier Goldbarren bzw. Goldmünzen verlost.



Das sind die Besten ihrer Klassen

Sprunglauf:

Ki I: Maximilian Vorderegger, K.S.C.;

Ki II: Stephan Embacher, K.S.C.;

Schü I: Aleyna Atac, SC Fieberbrunn; Elia Ernst, SC Fieberbrunn;

Schü II: Marco Wörgötter, K.S.C.

Nordische Kombination:

Ki I: Maximilian Vorderegger, K.S.C.;

Ki II: Fabian Trausnitz, SC Fieberbrunn;

Schülerinnen: Aleyna Atac, SC Fieberbrunn;

Schü I: Elia Ernst, SC Fieberbrunn;

Schü II: Marco Wörgötter, K.S.C.

Langlauf:

Fohlen: Jana Grasberger, K.S.C.;

Simon Schlemmer, WSV St. Jakob;

U8: Chiara Bergmann, SC Fieberunn; Maximillian Fuchs, K.S.C.;

U9: Lena Hechenblaikner, SV Erpfendorf; Samuel Wakolbinger, K.S.C.;

U10: Katharina Wörgötter, SV Erpfendorf; Simon Grasberger, K.S.C.;

U11: Lilly Fuchs, K.S.C.; Louis Ilius, WSV St. Jakob;

U 12: Lea Foidl, K.S.C.; Paul Ritter, K.S.C.;

U13: Melanie Moosmair, SC St. Ulrich; Luca Adler, SC St. Johann;

U14: Magdalena Kappeler, WSV St. Jakob; Marco Litzinger, SC St. Johann;

U15: Sandra Millecker, KSC; Andreas Söllner, SC St. Johann;

U 18: Elisa Kirchner, SC St. Johann und Lea Wörter, SC St. Ulrich; Valentino Barazzuol, SC St. Johann.



Bild: Reinhard Wörter übergab der jungen Elite ihre Auszeichnungen im Rahmen der Gesamtsiegerehrung des Raiffeisen-Bezirkscups. Foto: Raiffeisen