Langläufer und Biathleten beim ersten Wettkampf

Kitzbühel, St. Ulrich | Am Samstag, 21. September, führte der Skiclub St. Ulrich am Pillersee den ersten Landescup für die Langläufer und Biathleten durch. Am Programm stand ein Crosslauf mit Hindernisparcours. Die Bedingungen waren sehr gut.



„Wir wissen, wo wir stehen und bis zur Schneesaison haben wir noch viel Arbeit vor uns“, unterstrich Trainer Toni Ehrensperger. „Wir haben drei Athleten auf dem Podium und werden nun das Training intensivieren“, so der Trainer. Samuel Walkolbinger (U12) und Kilian Achorner (U15) liefen auf den zweiten Rang. Thomas Rass (U11) und Anna Sophie Mayr (U13) landeten auf den dritten Rang. Laurena Viertl (U10), Leona Wörle (U12) und Simon Grasberger (U13) konnten sich auf dem fünften Rang positionieren. Maximilian Fuchs (U11) wurde Sechster. Foto: KSC