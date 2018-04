Landtag konstituiert

Landeshauptmann Günther Platter geht in seine dritte Amtszeit als Regierungschef. Erstmals steht Tirols Landesparlament mit Sonja Ledl-Rossmann eine Präsidentin vor. Die Volkspartei startet mit dem jüngsten Team aller Zeiten in die neue Legislaturperiode. Frauenanteil im VP-Klub verdoppelt.



Innsbruck | Einen Monat nach der Landtagswahl hat sich der Tiroler Landtag in Innsbruck konstituiert. Günther Platter geht mit einem bewährten Regierungsteam in seine dritte Legislaturperiode als Landeshauptmann von Tirol. In seiner Regierungserklärung, die unter dem Leitmotiv „Entschlossen regieren. Tirols Zukunft sichern.“ stand, kündigte Tirols Landeshauptmann eine offensive Politik an, die vor allem die Themen Wohnen, Verkehr, Standort und Soziales in den Vordergrund stellen werde: „Die Interessen – beispielsweise in der europäischen Verkehrspolitik - sind nicht immer gleich gelagert. Um unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können, werden wir deshalb auch den einen oder anderen Konflikt austragen müssen. Auch das gehört zur Politik dazu“, zeigte sich Platter kämpferisch. Einen besonderen Dank sprach Tirols Landeshauptmann in seiner Rede dem langjährigen Landtagspräsidenten Herwig van Staa aus, der nach 16 Jahren aus der Landespolitik ausschied.

Zum Abschluss seiner Regierungserklärung rief Tirols Landeshauptmann alle Landtagsfraktionen auf, sich für die Interessen der Tirolerinnen und Tiroler stark zu machen und sich vor allem bei den zentralen Themen Wohnen und Verkehr nicht auseinanderdividieren zu lassen: „Die Menschen haben kein Verständnis für politisches Hick-Hack. Sie wollen und haben ein Recht darauf, dass wir uns gemeinsam um die großen Herausforderungen kümmern, mit denen sie tagtäglich konfrontiert sind. Das muss auch unser Anspruch an uns selbst sein.“



Sonja Ledl-Rossmann: erste Landtags­präsidentin Tirols



Zuvor stellte der Landtag in seiner konstituierenden Sitzung die personellen Weichen für die kommende Legislaturperiode. Erstmals in der Geschichte steht mit der 43-Jährigen Außerfernerin Sonja Ledl-Rossmann, die mit den Stimmen von 34 der insgesamt 36 Abgeordneten gewählt und von ihrem Amtsvorgänger Herwig van Staa vereidigt wurde, eine Frau an der Spitze des Tiroler Landtags.



Bild: Landesrätin Beate Palfrader und Landeshauptmann Günther Platter. Foto: Tiroler VP