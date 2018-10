Landesrätin Palfrader an der Spitze des AAB Tirol wiedergewählt

Beim 21. ordentlichen Landestag des AAB Tirol wurde gestern in der Thöni Sky Lounge in Telfs Landesrätin Dr. Beate Palfrader mit 94,4% der Delegiertenstimmen im Arbeitnehmerflügel der Tiroler Volkspartei als Landesobfrau wiedergewählt.



„Ich möchte mich herzlichst bei den Delegierten bedanken, die mir das Vertrauen für die kommenden vier Jahre entgegengebracht haben. Dieser Vertrauensvorschuss beweist, dass wir in den letzten vier Jahren eine starke Stimme für die Arbeitnehmerinnen waren“, so die wiedergewählte Landesobfrau.



Für Palfrader ist es in den nächsten Jahren ein wichtiges Anliegen, weitere Belastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwehren. Dazu gehört auch, leistbaren Wohnraum zu schaffen.

Palfrader: „Inzwischen wurden die ersten Weichen gestellt und unter anderem ein einheitliches Mietunterstützungsmodell geschaffen, um die soziale Treffsicherheit zu erhöhen. Weiters wird gerade intensiv an einem weiteren Wohnbaupaket in der Höhe von 17 Millionen Euro bis zum Jahresende gearbeitet, um Wohnen leistbarer zu machen.“



Neben Landeshauptmann Günther Platter, Staatssekretärin Karoline Edtstadler zeigte sich auch AK Präsident Erwin Zangerl über die Wiederwahl sehr erfreut. „Mit Beate Palfrader ist eine starke und verlässliche Frau an der Spitze des Arbeitnehmerflügels, bei der die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut aufgehoben sind“, so AK-Präsident Zangerl.



Palfrader stehen mit AK Vizepräsidentin Verena Steinlechner-Graziadei, Innsbrucker Gemeinderat Andreas Wanker, Bundesrätin Elisabeth Mattersberger, die Landtagsabgeordneten Dominik Mainusch und Florian Riedl insgesamt fünf Stellvertreter zur Seite. „Wir sind ein starkes Team, in dem sich die regionale und berufliche Vielfalt der Arbeitnehmerschaft Tirols widerspiegelt. Wir sind immer verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun. Und es gibt noch viel zu tun für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also gehen wir es mit Courage an!“, so die Frau an der Spitze des AAB Tirol.



Bild: v.l.n.r. LA Florian Riedl, AK Vizepräsidentin Verena Steinlechner Graziadei, GR Andras Wanker, Landesobfrau Landesrätin Beate Palfrader, Landeshauptmann Günther Platter, Bundesrätin Elisabeth Mattersberger, LA Dominik Mainusch; (Fotonachweis: Christian Haisjackl)