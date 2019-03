Landesmeisterschaften im Saustall

Am Wochenende standen zwei Turniertage im BC-Saustall an. Die Landesmeisterschaften 8er Ball der Jugend und der Damen.



Fieberbrunn | Am Samstag startete das Turnierwochenende mit den Landesmeisterschaften der Jugend. Hierzu kamen 19 Jugendliche aus fünf Tiroler Vereinen nach Fieberbrunn. Gespielt wurde 8er Ball in vier Kategorien.



Landesmeisterschaft der Jugend



Das Turnier begann mit der Jugendklasse allgemein. Hier fand ein vereininternes Finale des BC-Saustall statt. Als Sieger ging Tobias Musil vor Simon Astl hervor. Auf die dritten Plätzen spielten sich Sarah Kapeller (Pool X-Press Innsbruck) und Florian Heel (SBC Inzing).



Danach ging es mit den Kategorien Mädchen, Schüler und Knirpse weiter. Bei den Mädchen stellte der BC-Saustall drei der fünf Teilnehmer. Der Landesmeistertitel geht hier an Sarah Kapeller (Pool X-Press ­Innbruck) vor Laura Eckschlager (LBC Kössen). Auf dem dritten Platz landet Andrea Bachler vom BC-Saustall.



Bei den Knirpsen spielten ebenfalls fünf Teilnehmer um den Titel. Hier sicherte sich Elias Wieser vom SBC Inzing seinen ersten Landesmeistertitel. Der zweite Platz ging an Lukas Koch vom BC-Saustall vor Bastian Gesselbauer (LBC Kössen).



In der mit neun Teilnehmern am besten besetzten Kategorie Schüler holte sich Florian Heel vom SBC Inzing vor den beiden Saustallern Tobias Musil (2. Platz) und Simon Astl (3. Platz) den Titel. Der zweite dritte Platz ging an Nicolai Gesselbauer.



Landesmeisterschaften der Damen



Am Sonntag fanden die Landesmeisterschaften der Damen im BC-Saustall statt. Auch hier galt es, sich den Landesmeistertitel in der Disziplin 8er Ball zu holen. Mit neun Teilnehmern aus vier Vereinen war das Turnier gut besetzt. Nach vielen spannenden Partien konnte sich Seycheline Knapp vom Pool X-Press Innsbruck den Landesmeistertitel holen. Der zweite Platz geht an Laura Eckschlager, die eigentlich noch in der Kategorie Mädchen spielt, vom LBC Kössen. Über die dritten Plätze dürfen sich Vanessa Pfaringer und Marion Winkler, beide Pool X-Press Innsbruck, freuen.



Für die beiden Teilnehmer vom BC-Saustall Teresa und Andrea Bachler reichte es für einen fünften Platz. Foto: BC Saustall