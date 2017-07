Landesentscheid bei Geotrac Supercup

Itter | Nach acht Bezirksentscheiden trafen sich gestern die 24 besten Fahrer Tirols zum Landesentscheid im Traktorgeschicklichkeitsfahren. Beim „Geotrac Supercup“ galt es verschiedene Herausforderungen auf der Rennstrecke zu meistern.

In einer durchschnittlichen Fahrzeit von zwei bis drei Minuten war die vorbereitete Strecke möglichst schnell und fehlerfrei zu bewältigen. Gefahren wurde mit einem „Geotrac 94ep“, einem 102 PS starken Lindner-Traktor. Die Rennstrecke beinhaltete eine Wippe, eine Speedstrecke, eine Doppelschikane sowie eine Steilrampe und stellte damit die Vielseitigkeit der Fahrer auf die Probe. Zusätzlich konnten alle Interessierten ihr Talent in einer eigenen Gästeklasse unter Beweis stellen.

Die Sieger dürfen sich neben tollen Preisen über die Teilnahme an der nächsten Qualifikationsrunde fürs Europafinale auf der Rieder Messe freuen. In der Wertungsklasse „Traktor“ konnte sich bei den Männern Christian Lentner aus Radfeld den Sieg holen, bei den Damen setzte sich Martina Motz aus Mutters durch. In der Klasse „Transporter“ jubelten Amanda Raich aus Jerzens und Markus Ossanna aus Itter über den ersten Platz. Damit konnten sie sich gegenüber 70 Teilnehmern durchsetzen.

Genusswelt eröffnet

Neben spannenden Wettbewerben sorgte die Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Itter für ein Rahmenprogramm, das für Alt und Jung keine Wünsche offen ließ. Neben dem Kindertraktorrennen und einem Oldtimertreffen wurde die neue „Genusswelt“ feierlich eröffnet, wo die Besucher die kulinarische Vielfalt Tirols erkunden konnten.