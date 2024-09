Läufer übergab Scheck ans Krankenhaus

Anfang August stellte sich der Fieberbrunner Zoltan Körmendi einer ganze besonderen sportlichen Herausforderung.

St. Johann, Fieberbrunn | Er nahm im Rahmen des KAT100 den längsten Ultratrail Österreichs in Angriff. Er schaffte die 173 Kilometer lange und mit 9.929 Höhenmetern gespickte Strecke in rund 40 Stunden.



Von Anfang an stand für den Sportartikelverkäufer nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch der soziale Gedanke im Vordergrund. Im Zuge des KAT100 rief er dazu auf, für die Kinderstation des St. Johanner Krankenhauses zu spenden.



Vergangene Woche verkündete „Zoli“ das Spendenergebnis und übergab einen Scheck in Höhe von 2.850 Euro an die Bereichsleiter. Was mit der Spende passiert wird noch beraten. „Aber selbstverständlich werden wir darüber informieren“, verspricht Prim. Dr. Fink, der Leiter der Kinderstation. Das Team bedankte sich ihrerseits bei Zoltan Körmendi mit einem Gutschein für eine sportärztliche Untersuchung. KA

Bild: Prim. Dr. Franz-Martin Fink, die Pflegebereichsleiterin der Kinderstation, Sara Kranebitter, Läufer Zoltan Körmendi und die Stv. Pflegedirektorin Karoline Rafelsberger (v.l.) bei der Scheckübergabe. Foto: Claudia Egger