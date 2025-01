Kunstausstellung in der Gerberei

Im Rahmen des alljährlichen „Viwitz’n geh“ der Brixentaler Kaufmannschaften verwandelte die Firma Niederkofler in Brixen ihre Gerberei-Werkstatt in eine außergewöhnliche Kunstausstellung.



Brixen | Gemeinsam mit den Hobbykünstlern Peter Astl, Eva Entleitner und Waltraud Wimmer wurde ein faszinierender Dialog zwischen traditionellem Handwerk und zeitgenössischer Kunst geschaffen. Die Besucher konnten nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der Gerberei werfen, sondern auch die ausgestellten Werke erleben, die gezielt platziert und stilvoll präsentiert wurden. Besonders beeindruckten die teils historischen Maschinen der Gerberei, die noch immer im Einsatz sind.



„Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee zu diesem Gemeinschaftsprojekt so gut ankommen ist und wir in unserer Gerberei viele Besucher begrüßen durften“, resümiert Johann Niederkofler. „Vor allem auch die Aussteller haben viel Lob für ihre schönen Gemälde erhalten.“

Bild: Waltraud Wimmer, Eva Entleitner, Josef Astl und Johann Niederkofler freuten sich über die gelungene Veranstaltung. Foto: Schreibkraft