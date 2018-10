Kulinarische Köstlichkeiten

Die Food-Trucks machten am Wochenende Station in Kitzbühel. Bei den Ständen und Wägen wurden den Besuchern viele Köstlichkeiten aus aller Welt angeboten.



Kitzbühel | Er war wieder eine kulinarische Weltreise, der Streetfood Market Kitzbühel, der am vergangenen Wochenende am Hahnenkammparkplatz stattfand. Spezialitäten von allen Kontinenten und unzähligen Ländern wurden an den Food-Trucks angeboten und lockten wiederum zahlreiche Besucher an den Fuße des Hahnenkamms.



Erstmals dabei war heuer auch der Kitzbüheler Anzeiger in Kooperation mit der Kiwi Küche, die einen wunderbar schmackhaften Anzeiger Burger kreierte. Pulled Pork vom Wildschwein gemischt mit Hirschfleisch und garniert mit Rucola, Herbstkraut Dryslaw und Wildpreiselbeere mit Kiwi´s Burger Soße sorgten für die Gaumenfreude. E. M. Pöll