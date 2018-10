Kuh attackierte Frau

St. Ulrich | Eine 84-jährige Deutsche wurde am Sonntag in St. Ulrich am Pillersee am Ufer des „Grieslbaches“ von einer Kuh attackiert. Zuvor hatte die Frau mit ihrem Ehemann auf Grund der vielen Radfahrer auf die rechte Seite des Baches gewechselt, wo zwei Kühe standen. Bei der ersten Kuh konnte das deutsche Urlauberpaar noch ungehindert vorbeigehen, das zweite Tier stieß aus noch ungeklärter Ursache die Frau mit dem Kopf zu Boden.



Die erste Diagnose des Notarztes lautete Beckenprellung und Fraktur des kleinen Fingers. Die Verletzte wurde zur weiteren ambulanten Versorgung ins BKH St. Johann geflogen.

