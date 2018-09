Kühe, Enten und rote Nasen

Auf schönes Wetter am Wochenende hoffen die Veranstalter der zahlreichen Almfestl und Almabtriebe sowie die Organisatoren des Roten Nasen Laufes in Aurach. Wetterunabhängig ist man dagegen im Rehazentrum Kitzbühel wo am Samstag zum Tag der offenen Tür geladen wird. Auch den Enten beim Entenrennen in Kitzbühel und bei der "3. Kirchdorfer Dorfbachchallenge" wird das Wetter wohl egal sein.

Was aber nicht egal ist, wenn Sie zu Hause sitzen und sich langweilen, deshalb klicken Sie sich rein auf unsere Eventseiten und suchen sich ihre Veranstaltung. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Foto: TVB Pillerseetal