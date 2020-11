KÃ¼chenbrand in Hopfgarten

Küchenbrand in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 10.11.2029, gegen 18:15 Uhr, ließ eine 56-jährge Österreicherin in ihrer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Hopfgarten einen Topf mit Speiseöl auf einer voll eingeschalteten Herdplatte stehen und verließ kurzzeitig die Wohnung. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Brandgeruch fest, konnte die Wohnung aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr betreten und verständigte sofort bei Nachbarn über Notruf die Feuerwehr.

Die in Brand stehende Küche konnte von den Einsatzkräften der eingetroffenen Feuerwehren in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wurde jedoch total beschädigt.

Alle Personen des Hauses konnten rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen und niemand wurde verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden das Stiegenhaus und die anderen Wohnungen leicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Im Einsatz stand die FFW, die Rettung und die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen wird der StA Innsbruck Bericht erstattet.



PI Hopfgarten im Brixental - Tel.Nr.: 059133 / 7203