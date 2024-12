Krippenschau in der Kramer-Rehm

In stimmigem Ambiente fand vergangenes Wochenende die Werkschau der Krippenfreunde Waidring statt.



Waidring | Die faszinierenden Ergebnisse vieler Arbeitsstunden im Krippenbaukurs und einem Kurs speziell für die Volksschule Waidring füllten die weihnachtlich geschmückte Kramer Rehm mit zahlreichen begeisterten Besuchern. Musikalisch gestaltet von Bläsern und der vierten Klasse der Volksschule Waidring wurde es sehr besinnlich im alten Stadl, draußen fiel leise der Schnee, drinnen war es heimelig warm und festlich.



Schwester Barbara segnete die vielen, liebevoll erbauten und gestalteten Krippen, die mitunter auch den extra aus Zirl angereisten Bundesobmann des Verbandes der Krippenfreunde Österreichs Klaus Gspan in ihrer Qualität beeindruckten: „Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und gratuliere allen Erbauerinnen und Erbauern, groß und klein, zu ihren Werken, sie sind alle wunderschön. Wenn die Krippe zu euch nach Hause kommt, dann gebt ihr einen Ehrenplatz und habt viel Freude damit, darum geht es dabei! In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!“ est

Bild: Schwester Barbara Grundschober mit Obmann Andreas Schreder und Klaus Gspan, Bundesobmann des Verbandes der Krippenfreunde Österreich. Foto: Standl