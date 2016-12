Krippen haben Saison

Die jährliche Ausstellung der Waidringer Krippenfreunde gehört für Jung und Alt schon längst zur Tradition. So hieß es auch heuer am vierten Adventwochenende: „Gemma Krippen schaun in den Pfarrsaal!“



Waidring | Stimmungsvoll eröffnet wurde die 38. Krippenausstellung am Samstag durch ein Hirtenspiel der 4. Klasse Volksschule und Bläser der Musikkapelle Waidring. Danach segneten Dechant Franz Weikinger und Schwester Barbara die in liebevoller Handarbeit hergestellten Krippen und ihre Erbauer. Neben verschiedensten Krippen von traditionell bis orientalisch, die mit Unterstützung von erfahrenen Krippenbaumeistern entstanden sind, waren auch Raritäten wie eine Schrankkrippe oder eine geschnitzte Krippe zu sehen. rw



Bild: Krippensegnung in Waidring durch Dechant Franz Weikinger Foto: Wörgötter