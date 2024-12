Krippen begeisterten

Bereits zum 42. Mal fand in der Mittelschule 2 in St. Johann die Krippenausstellung statt. Die Plätze im Krippenbaukurs sind heiß begehrt.



St. Johann | Werklehrerin Christine Schmidl ist nicht nur selbst leidenschaftliche Krippenbauerin, sondern bringt ihr Wissen auch in der Mittelschule 2 in St. Johann ein. Sie und ihr Kollege Alexander Weiss bauen jedes Jahr mit über 20 Schülern kunstvolle Krippen, die am Wochenende bei der traditionellen Ausstellung gezeigt wurden.



16 Burschen und sechs Mädchen bauten heuer in bis zu 90 Stunden an ihren Krippen, die viele Besucher begeisterten. „Das Interesse an den Krippenbaukursen ist jedes Jahr sehr groß“, erzählt Schmidl. Bis zu 25 Schüler können jährlich den Kurs besuchen. Der Ansturm wäre aber um vieles größer. Die Schulnoten aber auch das Verhalten in der Schule spielen eine Rolle, ob man unterkommt. Heuer wurden acht Altholz-, zwei orientalische sowie 12 Tiroler Krippen gebastelt.



Monika Schmidl war ursprünglich als Werklehrerin an der Mittelschule in Hopfgarten. Dort kam sie das erste Mal mit dem Krippenbau in Berührung. Als sie dann nach St. Johann wechselte, begann sie in der Mittelschule mit den Kursen. Wie sie erzählt, hat sie selbst bereits vier Krippen gebaut.



Auch wenn die liebevoll gebastelten Krippen bei der inzwischen 42. Ausstellung sofort ins Auge stachen, gab es noch viele weitere kunstvolle Werkstücke zu sehen. mak

Bild: Die Krippenbauer der Mittelschule 2 mit ihren Lehrern Christine Schmidl und Alexander Weiss (links). Fotos: MS2/Klausner