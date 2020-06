Kreativkurse im Kaiserwinkl

Die Kreativakademie sommer:KIK bietet auch heuer wieder viele spannende Workshops.



Kössen, Walchsee | Der Sommer bietet für Kids in Kufstein und Umgebung mit der Kreativakademie sommer:KIK auch heuer wieder viele spannende Workshops rund um Kunst und Kultur, Spaß und Bewegung – auch im Kaiserwinkl werden einige sommer:KIK-Kurse für abwechslungsreiche und kreative Sommererlebnisse sorgen. Veranstaltet wird das EU-geförderte Leader-Projekt vom Regionalmanagement KUUSK.



Los geht’s am Samstag, 20. Juni, (11 bis 14 Uhr) mit einem Skateboardworkshop der Extraklasse beim Jugendzentrum in Kössen: Staatsmeisterin Alisa Fessl und Skateboard-Coach Stefan Ebner bringen dabei den Kids die coolsten Moves und Tricks bei. Teilnehmen können alle bewegungshungrigen jungen Skater ab elf Jahren – vom Einsteiger bis zu Fortgeschrittenen. Die weiteren Termine des dreiteiligen Kurses: 27. Juni und 4. Juli. Preis für 3 Tage: 35 Euro.

Comiczeichnen lernen – das können junge Künstlerinnen und Künstler ab elf Jahren beim Kurs mit Christoph Pirker vom 22. bis 24. Juli (11 bis 15 Uhr), ebenfalls beim Jugendzentrum Kössen. Und „Alles nur Papier” heißt es bei der Papierwerkstatt mit Annette Wachinger vom 21. bis 23. Juli in der Bücherei Walchsee. Kinder von 6 bis 10 Jahren lernen dabei den allgegenwärtigen Werkstoff von vielen Seiten kennen...



Anmeldungen und Informationen auf www.rm-kuusk.at/sommer-kik oder telefonisch unter 05372/211 85 (Mo–Fr 10–12 Uhr).

Foto: Coole Tricks und Moves lernt man beim Skateboardworkshop. Foto: Hoschek