Kostenlose PCR-Testungen in Itter am Mi. 19 & Do. 20. Mai

Itter | In der Gemeinde Itter im Bezirk Kitzbühel ist die Bevölkerung morgen, Mittwoch, 19. Mai, und am Donnerstag, 20. Mai, dazu aufgerufen, sich vorsorglich einem kostenlosen PCR-Gurgeltest zu unterziehen. Diese Maßnahme hat die Gesundheitsbehörde in Abstimmung mit der betroffenen Gemeinde und dem Corona-Einsatzstab des Landes Tirol beschlossen, um mit zielgerichteten Testungen ein detaillierteres Bild über das Infektionsgeschehen in Itter zu erhalten.



„In der Gemeinde Itter sind mit Stand heute, Dienstagfrüh, 21 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund des Infektionsgeschehens haben wir in Abstimmung mit der Gemeinde beschlossen, die Bevölkerung vermehrt zu testen, um einen möglichst umfassenden Einblick in das Infektionsgeschehen zu erhalten. Die Infektionen konnten dort zuletzt seitens der Gesundheitsbehörde seltener auf eine Quelle zurückverfolgt werden. Es geht darum, eine weitere Verbreitung des Virus in der Gemeinde und im Bezirk bestmöglich einzudämmen“, informiert Bezirkshauptmann Michael Berger. Mit dem Testangebot wolle man auch versuchen, Maßnahmen wie einer Testpflicht bei der Ausreise aus der Gemeinde bestmöglich vorzubeugen.



„Ich appelliere an die Bevölkerung in Itter und alle Personen, die sich in der Gemeinde etwa arbeitsbedingt vermehrt aufhalten, sich im Rahmen dieses Angebots am Mittwoch und Donnerstag unbedingt testen zu lassen. Die Testinfrastruktur steht dafür direkt in der Gemeinde zur Verfügung. Nur gemeinsam können wir dem Virus Einhalt gebieten“, betont Bürgermeister Josef Kahn.



Die Testungen in Form von PCR-Gurgeltests werden im Feuerwehrhaus Itter, Itterer Straße 25, am Mittwoch, 19. Mai 2021, und am Donnerstag, 20. Mai 2021, jeweils von 11 bis 20 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist unter www.tiroltestet.at möglich. Bild: Daniel Roberts