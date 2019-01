Kollision mit Schneemobil der Pistenrettung in Kirchberg

Kirchberg | Am 20.01.2019 um 10.05 Uhr fuhr ein 16-jähriger Deutscher mit seinen Schiern am Pengelstein in Kirchberg am rechten Rand der Brunnabfahrt (schwarze Piste) talwärts. Etwa in der Hälfte des Hanges sprang er über eine Geländekuppe, kam jedoch bei der Landung zu Sturz und rutschte bäuchlings und Kopf voraus gegen ein abgestelltes Schneemobil der Pistenrettung Pengelstein. Der Schifahrer blieb aufgrund seiner schweren Verletzungen bewusstlos auf der Piste liegen und musste mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden. Am SkiDoo entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

