Körperverletzung mit Pfefferspray in einem Gastlokal in Kirchberg i.T.

Kirchberg iT. | Am 07.04.2019, um 01:00 Uhr sprühte ein bisher unbekannter Täter in einem in Kirchberg in Tirol in der Lendgasse etablierten Gastlokal einem 18-jährigen Österreicher aus nicht geklärter Ursache aus ca. 1 Meter Entfernung mit einem Pfefferspray direkt ins Gesicht. Nach dieser Attacke verließ der Täter fluchtartig das Lokal. Das Motiv bzw. die näheren Umstände für die Tat konnten noch nicht geklärt werden. Durch das Ausbreiten der Dämpfe des Pfeffersprays wurden 12 Personen (im Alter von 16 – 20 Jahren, bis auf einen kroatischen StA alles öst. StA) leicht verletzt, wovon 4 Personen ins Krankenhaus St. Johann in Tirol und 3 Personen ins Krankenhaus Kufstein gebracht wurden. Täterbeschreibung: Laut Zeugen-/Opferaussagen handelt es sich beim Tatverdächtigen um eine männliche Person zwischen 18 und 20 Jahren, ca. 170cm groß, mit 3-Tages-Bart, kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit einer roten Jacke der Marke „Adidas“. PI Kirchberg in Tirol - Telefonnummer: 0 59 133 / 7205