Körperverletzung in St. Johann in Tirol

Am 25. Mai 2020, gegen 09:20 Uhr, zeigte ein 32-jähriger Österreicher bei der PI St. Johann in Tirol an, dass er in der Nacht zum 25. Mai 2020 im Dorfzentrum von St. Johann i.T. von unbekannten Tätern zusammengeschlagen und dabei unbestimmten Grades verletzt worden sei. Außerdem sei dabei seine Halskette beschädigt worden. An Details konnte sich der Mann nicht erinnern.

Um zweckdienliche Hinweise an die PI St. Johann i.T. (Tel. 059133/7208) wird ersucht.

PI St. Johann i.T. - Tel. 059133/7208