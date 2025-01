Knapp 200 Wünsche erfüllt

Von der schrillen Weihnachtsparty bis hin zum „Heilig-Abend-Plausch“ – in der „Homebase“ ging es in der Adventzeit rund. Ein Höhepunkt war einmal mehr die große Wunschzettelaktion.



St. Johann | „Gemeinsam Funken sprühen lassen“ – so lautete vor Weihnachten das Motto in der „Homebase“ in St. Johann. Obmann Thomas Brandtner hatte am Ende des Jahres allen Grund zum Strahlen. Nicht nur die Adventzeit war ein voller Erfolg, das ganze Jahr konnten tolle Veranstaltungen in Szene gesetzt werden. Derzeit hat der Verein 75 Mitglieder, die sich ehrenamtlich engagieren. Rund 4.000 Besucher konnten im Vorjahr registriert werden. „Es ist uns gelungen, mit der Homebase die Kreativität und Innovation in der Bevölkerung zu etablieren. Sie ist eine Blaupause für ein gelungenes privat initiiertes Gemeinschaftsprojekt“, betont Brandtner. Zu verdanken sei das nicht zuletzt Carlo Chiavistrelli, der die Räumlichkeiten in der Kaiserstraße zur Verfügung stellt.



Rund 14 Veranstaltungen standen in der Adventzeit auf dem Programm. Höhepunkt war natürlich einmal mehr die Wunschzettelaktion, die bereits im Vorjahr viele Menschen erfreute.



Die Bewohner der Pflegeheime St. Johann und Oberndorf, des Seniorenheims St. Johann sowie der Lebenshilfe hatten ihre Herzenswünsche aufgeschrieben. Diese wurden auf den Christbaum in der Homebase aufgehängt und konnten von freiwilligen Spendern vom Baum gezupft werden. Mit Hilfe der Schüler der Mittelschule I in St. Johann wurden die rund 200 Geschenke dann auch verteilt. Die Freude bei den Beschenkten war natürlich groß und so floss auch die eine oder andere Freudenträne.



Für die Mitglieder der „Homebase“ war es Ehrensache, dass auch heuer Alleinstehende den Weihnachtsabend nicht alleine verbringen mussten. So wurde einmal mehr zum „Heilig-Abend-Plausch“ geladen. Es gab zu Trinken und zu Essen und auch jene, die im Familienkreis Weihnachten feierten, waren zu späterer Stunde herzlich willkommen.



Die Adventzeit wurde nicht nur traditionell begangen, sondern es standen auch schrille Veranstaltungen auf dem Programm. Beim Weihnachtsflohmarkt „Tannenzauber & Trödelglück“ wechselte so manche Weihnachtsdeko den Besitzer. Beim Pub Quiz Special „Kevin – Allein zu Haus & Kevin – Allein in New York“ und bei einem „Tisch-Curling Turnier“ war der Spaß an der Sache groß. Die Besucher der „Ugly Christmas Party“ übertrumpften sich gegenseitig mit den schrägsten Weihnachtspullis, man feierte unter dem Motto „Glühwein trifft Bosna“ und traf sich zur „1. St. Johanner Schneeballschlacht für Kinder & Erwachsene“. Am 3. Jänner (18 Uhr) steht noch eine Geschenketausch-Party auf dem Programm.



Ein voller Erfolg war überdies die Vereinshütte am St. Johanner Weihnachtsmarkt. M. Klausner

Bild: Die Schüler der Mittelschule I aus St. Johann halfen tatkräftig bei der Verteilung der Geschenke an einige Bewohner der Pflegeheime St. Johann und Oberndorf, des Seniorenheims St. Johann sowie der Lebenshilfe mit. Foto: Homebase