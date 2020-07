Kletterunfall im Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel

St.Johann | Am 25.07.2020, gegen 16:30 Uhr, kletterten zwei Alpinisten aus Deutschland (Alter 43 und 49 Jahre) als Vorbereitungstour für schwerere Touren im Wilden Kaiser eine Route des Schwierigkeitsgrades 4+ auf den Predigtstuhl Mittelgipfel. Nach der 3. Seillänge errichtete der 49-Jährige an einer Seilschlinge einen Stand und holte seinen Bergkameraden nach. In der Folge kletterte er dann ca. 2 m vom Stand im brüchigen Gelände und wollte sich an einem ca. 2 m großen Felsbrocken anhalten, als dieser plötzlich nachgab.



Mit dem Felsbrocken prallte er dann gegen den am Standplatz befindlichen 43-Jährigen. Die Felsbrocken zerschnitten die Seilschlinge am Stand und verletzten die beiden Alpinisten. Der 49-Jährige konnte schwer verletzt noch mit mobilen Sicherungsmittel einen Standplatz bauen und beide daran sichern. Unbeteiligte Kletterer konnten den Steinschlag hören und leiteten über Notruf die Bergung ein. Die beiden Kletterer wurden mittels 50 m Bergetau von der Crew des Notarzthubschraubers geborgen. Nach der Erstversorgung beim Stripsenjochhaus wurden sie in das Krankenhaus in St. Johann geflogen. Insgesamt waren 11 Einsatzkräfte der Bergrettungen St. Johann und Kufstein im Einsatz.

