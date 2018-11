Kitzbüheler angelten sich Legende

Mit Pierre Pagé (ehemaliger NHL-Trainer) konnte sich der EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel einen erfahrenen Scout sichern.



Kitzbühel | Pagé ist ab sofort offizielles Vorstandsmitglied der Adler und wird in der Funktion als Sportconsulent beraten. „Ich liebe es hier in Kitzbühel zu leben und bin froh darüber, einen Teil beitragen zu dürfen und freue mich da­rauf etwas ganz Neues und Besseres in Kitzbühel zu machen. Das Ziel ist, sich immer weiterzuentwickeln und zu gewinnen“, so Pierre Pagé. Foto: Nöckler