Kitzbüheler Tennis-Stadtmeister

Die beiden Nachwuchstalente Charly Egger und Yannick Penkner konnten sich in der Allgemeinen Klasse den Stadtmeistertitel beim Kitzbüheler Tennisclub sichern.



Kitzbühel | Vor zwei Wochen fanden die Stadtmeisterschaften des Kitzbüheler Tennisclubs statt. Alle Clubmitglieder konnten sich im direkten Duell messen und wie jedes Jahr wurden am Ende die beiden Stadtmeister gekürt. In diesem Jahr setzten sich zwei Youngsters durch. Charly Egger und Yannik Penkner spielten ein hervorragendes Turnier und setzten sich am Ende in der Allgemeinen Klasse bei den Frauen und Herren durch. Charly Egger gewann souverän und ohne Satzverlust den Titel.



Der zweite Platz ging an Lekki Plank und Sarah Messenlechner komplettierte als Dritte das Podest. Bei den Herren besiegte Yannick Penkner nacheinander die Routiniers. Im Semifinale konnte er sich gegen Markus Boden durchsetzen und im Finale feierte die junge Tennishoffnung einen glatten Zwei-Satz-Erfolg (6:4, 6:2) über Thomas Weiler. Den B-Bewerb gewann Jakob Gröbner, der im Finale Christian Penkner bezwang.



Viele Paarungen beim Gedenkturnier



In Gedenken an Edith Mitterer (langjähriges Mitglied) wurde am 30. September ein Gedenkturnier ausgetragen. Der Spaß stand dabei im Vordergrund und die Paare wurden bunt zusammengelost. Den Sieg bei diesem Doppelturnier holten sich am Ende Florian und Paul Wunderer. Markus Ehrensperger

Bild: Die beiden Stadtmeister des Kitzbüheler Tennisclubs: Charly Egger und Yannik Penkner.