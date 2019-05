Kitzbüheler Redetalent siegte

Beim diesjährigen Landesfinale des Jugendredewettbewerbs setzte sich Anna-Lena Erber in der Kategorie Klassische Rede/Mittlere Schulen durch. Erfolgreich war auch Gideon Egger, der in der Kategorie Klassische Rede/8. Schulstufe Zweiter wurde.



Kitzbühel, Innsbruck | Kürzlich stand das Tiroler Landhaus ganz im Zeichen des 67. Landesfinales des Jugendredewettbewerbs. 54 Tiroler Jugendliche stellten ihr rhetorisches Können vor der Jury und zahlreichen ZuhörerInnen unter Beweis und boten einen spannenden Wettkampf. Für die Tiroler LandessiegerInnen in den verschiedenen Kategorien „Klassische Rede“, „Spontanrede“ und „Neues Sprachrohr“ sowie den unterschiedlichen Schultypen geht es nun zum Bundesfinale, das von 25. bis 29. Mai in Wien stattfindet. Im Vorjahr war Tirol mit drei ersten Plätzen sowie einem zweiten und einem dritten Platz beim Bundesfinale höchst erfolgreich.



183 Jugendliche bei Vorausscheidungen



Insgesamt 183 Jugendliche, davon 134 Mädchen und 49 Burschen, nahmen dieses Jahr an den Tiroler Bezirkswettbewerben im Vorfeld des Landesfinales teil. Zusätzlich fanden zahlreiche Schulausscheidungen statt. Mitmachen konnten Jugendliche ab der achten Schulstufe, unabhängig davon ob sie die Schule besuchen, schon berufstätig sind oder sich in einem (Ausbildungs-)Projekt befinden.



Redewettbewerb als persönlicher Gewinn



„Der Jugendredewettbewerb ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein großer Gewinn, auch für ihre persönliche Entwicklung“, weiß LRin Patrizia Zoller-Frischauf. Der Jugendredewettbewerb ist auch die Basis für ein weiterführendes, gesellschaftspolitisches Engagement: Tiroler Landesfinalisten der letzten Jahre nahmen beispielsweise als JugendvertreterInnen Österreichs bei der EU-Jugendkonferenz teil oder engagierten sich im Jugendbereich und bei folgenden Redewettbewerben.



Mit dabei beim Landesfinale war auch das InfoEck, die Jugendinformation des Landes, die Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenwerden und zu allen jugendrelevanten Themen eine umfassende Beratung bietet. Das Team der Servicestelle klärte das junge Publikum spielerisch zum Thema Jugendschutz auf und informierte über zahlreiche Angebote des Landes im Jugendbereich.

Bild: Anna-Lena Erber (r.) mit den weiteren Kategoriensiegern und LRin Patrizia Zoller-Frischauf. Foto: Land Tirol/Kathrein



Daten & Fakten

Die Siegerinnen und Sieger

Kitzbühel, Innsbruck | Klassische Rede/8. Schulstufe: 1. Maria Langer, Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz; 2. Gideon Egger, NMS Kitzbühel; 3. Thomas Loinger, BRG Wörgl; Klassische Rede/Polytechnische Schulen (PTS): 1. Celina Grabs, PTS Kufstein; 2. Umut Balci, PTS Telfs; 3. Vanessa Obererlacher, PTS Sillian. Klassische Rede/Berufsschulen: 1. Nathalie Nunner, TFBS für Wirtschaft und Technik Kufstein-Rotholz, SPAR Österr. Warenhandels-AG; 2. Lara Strele, TFBS für Handel und Büro Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG; 3. Nathalie Binder, TFBS für Handel und Büro Schwaz, Pro Invest OG. Klassische Rede/Mittlere Schulen: 1. Anna-Lena Erber, BHAS Kitzbühel; 2. Desiree Schöpf, LLA Imst; 3. Frida Petrova, Zillertaler Tourismusschulen. Klassische Rede/Höhere Schulen: 1. Carolina Gomez Baumgartner, BRG Reutte; 2. Hannes Eberharter, RG Schwaz; 3. Anna Matt, HLW Landeck. Spontanrede: 1. Gina Plattner, RG Schwaz; 2. David Jenewein, BHAK Wörgl; 3. Julia Granig, HLW Lienz. Neues Sprachrohr: 1. Lena Stockinger, BORG Telfs, 2. Ines Fiegenschuh, BHAK Reutte, 3. Elisabeth Höller, HLW Kufstein.