Kitzbühel war Klassik-Hochburg

Opernstar Elīna Garanča begeisterte in Kitzbühel mit „Klassik in den Alpen“. Gemeinsam mit Serena Sáenz, Iván Ayón-Rivas und ZukunftsStimme Clemens Alexander Frank stand sie auf der Bühne.



Kitzbühel | Mit liebevollen Rückblicken, einem Wiederhören der besonders umjubelten Arien und Duetten und einer Premiere berührte Mezzosopranistin Elīna Garanča auch heuer wieder im Rahmen der Reihe „Klassik in den Alpen“ ihr Publikum. Erstmals sang Elīna Garanča die ergreifende Arie „O ma lyre immortelle“ aus Gounods Oper „Sapho“. Sopranistin Serena Sáenz nahm das Publikum mit ihrer Interpretation von „Je veux vivre“ aus „Roméo et Juliette“ von Gounod und dem beliebten Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauss Sohn auf eine wundersame und emotionale Reise durch die Zeit.



Iván Ayón-Rivas‘ Darbietung von „Dein ist mein ganzes Herz!“ aus Lehárs „Das Land des Lächelns“ und Puccinis „Nessun Dorma“ bot dem Publikum einen Einblick in die atemberaubende und impulsive Welt der Opernmusik und sorgte für einen wahren Gänsehautmoment. Sein Debüt auf den großen Bühnen der Welt feierte die „ZukunftsStimme 2024“, Clemens Alexander Frank, mit „Mein Sehnen, mein Wähnen“ aus „Die tote Stadt“. Er meisterte den Auftritt mit Bravour.



„Dieser Blick auf die Kitzbüheler Berge – diese besondere Energie an diesem einzigartigen Platz berührt mich als Künstlerin sehr. Nur dann, wenn wir das Publikum sehen und spüren, sind auch unsere Seelen und Stimmen frei. Diese Nähe, diese Atmosphäre, diese Energie sind Momente der Freiheit“, betonte die weltberühmte Sängerin nach ihrem Auftritt.



Das Projekt „Kitzbühel Klassik“ war auch heuer wieder sehr hochkarätig besetzt: Mitglieder des renommierten Opernstudios der Wiener Volksoper waren erstmals bei „Kitzbühel Klassik“ auf der Bühne im Kitzbüheler Stadtpark zu hören.



„Kitzbühel Klassik vereint unsere Naturlandschaft mit den Stars und jungen Künstlern der internationalen Opernbühne. Eine einmalige und zugegebenermaßen unkonventionelle Kombination, die auch heuer wieder viel Anklang gefunden hat“, freut sich die Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, Viktoria Veider-Walser über den Erfolg. KA

Bild: Der Tenor Iván Ayón Rivas und die Sopranistin Serena Sáenz standen gemeinsam mit Elīna Garanča im Rahmen von „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel auf der Bühne. Foto: Sarah Katharina