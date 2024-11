Kitzbühel erhält neuerlich Wandergütesiegel

Regelmäßig erfolgt im Rahmen des Europäischen Wandergütesiegels, das als höchste Auszeichnung in der Zertifizierung von Wanderdörfern gilt, eine Bestandsaufnahme vor Ort, um eine kontinuierliche Qualität zu gewährleisten. Jetzt wurde wieder kontrolliert.

Wandern ist eines der Hauptbewegungsthemen im Kitzbüheler Bergsommer. In den letzten Jahren wurde in der Region viel in das Thema investiert, um Gäste verstärkt von der traumhaften Natur, der Ruhe und dem großartigen Wanderangebot zu begeistern. In einem Wegenetz von 1.000 Kilometern bietet die Region die gesamte Bandbreite an.

Erfolgreiche Rezertifizierung

Bei der diesjährigen Rezertifizierung wurden die beiden Wanderdörfer Aurach und Jochberg, die seit Juli 2022 auch Mitglied von Österreichs Wanderdörfern – der größten Wanderangebotsgruppe im deutschsprachigen Raum – sind, sowie die beiden Leitwege „Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnis“ und „Sintersbacher Wasserfall“ bis 2027 mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet. „Es freut uns besonders, dass Aurach und Jochberg mit ihren Wegen mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Dies ist nur durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen den Ortsausschüssen und den Mitarbeitern von Bauhof und Produktentwicklung bei Kitzbühel Tourismus möglich und zeigt, wie wichtig die gemeinsame Entwicklung von Produkten in der Region ist“, so Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus. Mit dem Zertifizierungsprozess für das Europäische Wandergütesiegel wurde bereits 2019 ein wichtiger Meilenstein in der Positionierung erfolgreich umgesetzt.

In jedem der vier Orte wurde ein einheitliches Wanderleistungsangebot mit Dorfrundwegen bzw. einem Streifzug durch die Stadt sowie Leitwegen geschaffen. Die Aufbereitung und die Darstellung der Informationen auf den Wander-Infoplätzen mit stilistischer geometrischer Darstellung mittels 3D-Silhouette und traditionellen Illustrationen wurden seit Beginn als überregionales Vorreiter-Projekt gehandelt.

Foto: Julian Castro