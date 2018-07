Kitz4kids Day mit Rekord

Kitzbühel | Der heutige Spieltag der ersten Runde stand traditionell im Zeichen der jüngsten Fans – und eines Rekords: Mehr als 1000 Kinder stürmten trotz großer Hitze das Turniergelände: „Das war Emotion pur“, meint auch Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Es ist schön zu sehen, welche Tenniseuphorie auch wieder unter den Allerjüngsten herrscht.“

Ladies Day mit sechs Österreichern

Österreichs Tennisfans dürfen sich freuen: Heute schlagen nicht weniger als sechs rot-weiß-rote Asse beim Generali Open Kitzbühel auf. Den Beginn macht am traditionellen Ladies Day des Turniers, der wieder unter der Schirmherrschaft von Babsi Schett stehen wird, das Doppel Rodionov/Weissborn um 11 Uhr am Center Court. Nicht vor 15 Uhr greifen dann Dominic Thiem und Dennis Novak im Doppel gegen die Spanier Carballes/Munar in das Turniergeschehen ein. Im Hauptmatch des Tages (Achtung, neue Beginnzeit, nicht vor 17.00 Uhr) kehrt mit Sebastian Ofner, der Semifinalist des vergangenen Jahres gegen Martin Klizan zurück auf den Center Court, wo er seine bislang größten Erfolge feierte. Zum Abschluss des heutigen Tages trifft das ehemalige Weltklasse-Doppel Jürgen Melzer und Philipp Petzschner auf Marcus Daniell und Wesley Koolhof. Foto: Mia Knoll