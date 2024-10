Kino für Groß und Klein in St. Johann

Ganz im Zeichen des Films stehen die Wochen von 2. November bis zum 1. Dezember: es ist Cineale Zeit.



St. Johann | Mit hohem Gruselfaktor startet das diesjährige Cineale Filmfestival beim Halloween Special am 2. November. Eine Woche später steht der Samstag, 16. November ganz im Zeichen der Magie, bis es dann am Sonntag, 1. Dezember weihnachtlich wird.



Perfektioniert werden die Filmtage mit einem ansprechenden Rahmenprogramm in dem es Magier zu bestaunen gibt oder der Nikolaus Popcorn verteilt.



Inspirierende Filme

Auch das Angebot für Schulen lockt heuer erneut mit einer Auswahl von gesellschaftlich relevanten Filmen wie Jessica Hausners „Club Zero“ oder „Zwischen Baklava und Apfelstrudel“ von der Innsbrucker Journalistin und Regisseurin Çağla Bulut, die auch für das Regiegespräch gewonnen werden konnte.



Persönliche Zugänge wie diese eröffnen neue Horizonte und geben hautnahen Einblick in die Welt des Films. Die zusätzlich angebotene filmpädagogische Begleitung bietet eine umfassende Auseinandersetzung und wertvolle Ergänzung des Stoffes.



Das schätzt auch Brigitte Krimbacher, Direktorin des St. Johanner Gymnasiums: „Wir sind heuer wieder mit 16 Klassen vertreten. Die Cineale ist ein wertvolles Angebot für Schulen das Medium Film umfassend zu behandeln – und das zudem auch organisatorisch sehr effektiv, weil es auch direkt vor Ort ist.“



Erstmals wird ganz klar und auch mit eigenem Folder zwischen dem öffentlichen und dem Programm für Schulen getrennt. Zudem neu ist das „Pädagog:innnen Special“, eine Filmveranstaltung speziell für Lehrpersonen.



In diesem Sinne: Film ab!

Detailinfos zum öffentlichen Programm findet man unter www. www.youngstar.at est

Bild: Cineale Projektleiter Lukas Massinger, Verena Tkauz und Isabella Huter (von links) freuen sich auf ein erfolgreiches Cineale Kinder- und Jugendfilmfestival 2024. Foto: Elisabeth Standl