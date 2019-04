Kinderstation könnte bestehen bleiben

St. Johann | Hat der Unmut der Bevölkerung sowie vieler lokaler Politiker bereits Früchte getragen? Zumindest scheint sich eine Wende im Diskussionsprozess rund um der im Raum stehenden Verlagerung der Kinder- und Jugendheilkunde von St. Johann nach Kufstein abzuzeichnen. Im Rahmen des Strukturplanes Gesundheit wird nun die Möglichkeit diskutiert, sowohl in St. Johann, als auch in Kufstein eine Kinder- und Jugendstation zu betreiben, bestätigt LR Bernhard Tilg heute gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger.



