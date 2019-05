Kinderstation bleibt mit 12 Betten

St. Johann | Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) schwenkt um: Die Kinder- und Jugendheilkunde im Bezirkskrankenhaus St. Johann bleibt im fast vollen Umfang bestehen. Die Bettenanzahl wird von 14 auf 12 reduziert. Das Primariat bleibt.

Ob Krankenhausverbandsobmann Paul Sieberer mit den Entscheidungen zufrieden ist, was die Spitalsreform im Bereich der Orthopädie vorsieht, warum die Altersmedizin im BKH St. Johann ausgebaut wird und weitere Hintergründe zum Reformpaket an den Tiroler Spitälern lesen Sie morgen in Ihrem Kitzbüheler Anzeiger! jomo

Bild: Krankenhausverbandsobmann Paul Sieberer und LR Bernhard Tilg (re.) informierten im Rahmen einer Pressekonferenz über die fixierten Reformen im BKH St. Johann. Foto: Monitzer